Bayramda şeker bile hayal

HABER MERKEZİ

Ekonomik kriz gün geçtikçe derinleşirken alım gücü düşen yurttaşlar çarşı, pazardan elleri boş dönmek zorunda kalıyor. Şeker Bayramı yaklaşırken çocuklarına kıyafet, misafirlerine tatlı almak isteyen yurttaşlar isyan ediyor. Siirt'te ekonomik kriz nedeniyle bayram alışverişi yapamadıklarını belirten yurttaşlar, fahiş fiyatlardan dert yandı.

Mezopotamya Ajansı’na konuşan Ömer Doğrusever, “10 bin TL ile nasıl geçinilir?” diye sordu ve bayram için alışveriş yapamadıklarını söyledi. Doğrusever, “Bir markete gidiyorsun, bin TL’ye yakın para gidiyor. Nasıl alışveriş yapacağız? Ramazan boyunca sadece 2 kilo et alabildim. Eskiden Ramazan ayı biraz daha iyiydi. En azından alışveriş yapabiliyorduk. Şimdi hiçbir şey alamıyoruz” dedi.

"NE MİSAFİR DAVET EDEBİLİYORUZ NE DE ET ALABİLİYORUZ"

Muhammet Kaya, bayramın yaklaştığını fakat alışveriş yapamadıklarını belirtti. Kaya, “Ne misafir davet edebiliyoruz ne de et alabiliyoruz. Eskiden iyi kötü herkes alışveriş yapabiliyordu, şimdi kimse yapamıyor. Bunun nedeni iktidarın yanlış politikaları” diye konuştu. Nezir Yılmaz, bir kilo etin 500 TL olduğunu söyleyerek “Nasıl alalım?” diye sordu. Bu ramazan evlerine misafir dahi davet edemediklerini söyleyen Yılmaz, 10 bin TL ile geçinemediğini belirtti.

Eskiden 2 TL’ye aldığı soğanı şimdi 25 TL’ye aldığını aktaran Yılmaz, aldığı yeşillikleri göstererek, 50 TL olduğunu söyledi. 3 bin 500 TL kira ödediğini de sözlerine ekleyen Yılmaz, aldıkları paranın kendilerine yetmediğini dile getirdi. Aydın Oğuz, geçinemediklerine işaret ederek “Çalışıyorsun, bin TL bir poşete veriyorsun, eve yetmiyor. Bir poşete 400-500 TL gidiyor. Nasıl geçinelim? Bu Ramazan bir kere et alabildik. O da zaten tavuk eti. Bayram için belki bir kilo şeker, birkaç kilo tatlı alabiliriz. İmkânımız bu kadar” diye kaydetti. Ekonomik krizin nedeni olarak AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı işaret eden Oğuz, “Kendi koltuğu güzel, ‘Tencereyi küçültün’ diyor. Neyi küçültelim?” dedi.