Bayrampaşa Çevik Kuvvet’te baskı ve mobbing iddiaları: 'Kural listesi' ortaya çıktı

Bayrampaşa Çevik Kuvvet’te polislere üst devreleri tarafından baskı uygulandığı iddia edildi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Emniyet Sen Başkanı Faruk Sezer kendilerine de benzer şikayetlerin geldiğini aktararak, "En altta ezilenler bir üste çıktığı zaman bu kez kendi altındakini eziyor. Bu döngünün kırılması lazım. İstanbul Çevik gerçekten artık patlamak üzere diyebilirim" dedi.

Emniyet teşkilatı içerisindeki mobbing ve amir baskısı iddialarının son adresi İstanbul Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü oldu. Geçen aylarda Bayrampaşa’da çalışan polislerin günde 19-20 saati bulan çalışma saatleri içinde amir baskısı, mobbing ve daha birçok durumla karşı karşıya kaldıkları gündeme geldi.

Gazete Duvar'dan Cihan Başakçıoğlu'nun haberine göre, son olarak 28’inci dönem polis memuru olduğunu iddia eden ve baskılar nedeniyle istifa ettiğini dile getiren bir kişi, şubedeki "alt-üst devre" ilişkilerine ve sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu. Polislere üst devreleri tarafından atıldığı iddia edilen "Bayrampaşa’da kurallar" başlıklı mesajı maille ulaştıran kişi, listedeki bazı kurallara dikkat çekti. Emniyet Sen de çok sayıda benzer şikayetin kendilerine aktarıldığını dile getirdi.

"ÜST DEVREYE 'ABİ' DİYE HİTAP EDİLECEK, HİÇBİR ŞEY SORGULANMAYACAK"

Kuralların maddeler halinde yer aldığı listede "Üst devre abilerinizin size söylediği ve yapmanızı istediği hiçbir şey sorgulanmayacak" ifadesi yer alıyor. Orta devre şefi dışında bir üst devreyle o soru sormadığı sürece konuşmanın yasak olduğu belirtilen kurallarda, "Cümlelerin sonunda abi kelimesi eksik olmayacak" denildi. Üst devrenin yanında bacak bacak üstüne atmanın ve üst devre ile laubali konuşmanın yasak olduğu vurgulanan kurallarda, "Üst devreyle konuşurken kesinlikle abi’ diye hitap edilecek. Üst devrelerinize saygısızlık söz konusu dahi değil. Üst devreniz veya komiser size bir şey sormadıkça mülaki olunmayacak. Görev yerinde dışarıda üst devrenin yanında izinsiz oturulmayacak abilerinizin muhabbetine dahil olunmayacak" ifadelerine de yer verildi.

"ÜST DEVRE ARADIĞINDA ANINDA AÇIP CEVAP VERECEKSİNİZ"

6 ay geçene kadar ölüm ve benzeri bir durum olmadığı sürece mazeret izni talep edilemeyeceği belirtilen kurallarda, herhangi bir sorun yaşandığında ise "orta devre abilere" gidileceği, konuyla ilgili kesinlikle direkt üst devreye veya komisere gidilmeyeceği vurgulandı. Üst devrelerle yapılacak telefon görüşmeleri de kurallarda yer alırken, şöyle denildi:

"Üst devre abilerinizden birini aradığınızda en fazla 3 kere çaldıracaksınız sonrasında kapatacaksınız. Abilerinizden biri sizi aradığında anında açıp cevap vereceksiniz. Göreve çıkıştan 30 dakika önce aramacılar üst devresini arayacak. Uyanıp uyanmadığını soracak. ‘Abi ben alt devreniz .... uyandınız mı abi’ şeklinde konuşulacak. Araç içerisinde yüksek sesle konuşulmayacak ayrıca telefonun kulaklığı iki kulağınızda takılı olmayacak üst devreniz seslendiğinde abi duymadım muhabbeti olmayacak."

"BU DÖNGÜNÜN KIRILMASI LAZIM"

Söz konusu iddialara ilişkin ulaştığımız Emniyet Sen Başkanı Faruk Sezer de kendilerine de benzer sorunların iletildiği dile getirdi. Sezer, "Maddelerin tamamının doğru olduğunu düşünüyoruz. Örneğin ‘Abi’ diyeceksiniz diyor. Siz 22 yaşında polis oldunuz ben sizden 6 ay sonra 27 yaşındayken polis oldum. Siz ‘abi’ diye hitap etmek zorunda kalıyorum. Askeriyede bile bu yok. Onbaşım, çavuşum dersin ama ‘Abi’ demezsin” dedi. “Daha önce de söyledik. Bayrampaşa Çevik'ten gelen şikayetlerin birçoğu üst devre ile ilgili. Üst devreyi şikayet ediyorlar” diyen Sezer, “En altta ezilenler bir üste çıktığı zaman bu kez kendi altındakini eziyor. Bu döngünün kırılması lazım. Kendilerinin şikayetlerinde ifade ettiği bu zulüm sisteminin ortadan kalkması için önemli olan bu döngünün kırılmasıdır" ifadelerini kullandı.

Yoğun çalışma ve benzeri sorunlara da değinen Sezer, "İstanbul Çevik gerçekten artık patlamak üzere diyebilirim. Gece 02.00’de eve gidiyor, sabah 07.15’te içtimada olmak için 05.00’de evden çıkıyor. Tükendik ve bitmek üzereyiz, diyorlar. Yoğun çalışma durumu söz konusu. Bu tarz sorunlarla gerçek sorunları da unutuyorlar" diye konuştu.