Bayrampaşa'da ham madde deposunda yangın

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan plastik ham madde deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle depoda mahsur kalan 19 kişi olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan 1 işçi tedavi altına alındı.

Güncel 18.03.2024 09:18 Giriş: 18.03.2024 09:18

Güncelleme: 18.03.2024 09:24 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA