Bayrampaşa'da ham madde deposunda yangın
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan plastik ham madde deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle depoda mahsur kalan 19 kişi olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan 1 işçi tedavi altına alındı.
İstanbul'da plastik ham madde deposunda çıkan yangın içerde mahsur kalan 19 işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yangın, saat 07.30 sıralarında Bayrampaşa Vatan Mahallesi'ndeki plastik ham madde deposunda çıktı.
İddiaya göre; 3 katlı deponun giriş katında çıkan yangının dumanı bir anda tüm binayı kapladı. Yangını gören çevredekiler, durumu itfaiye ekipleri bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken mahsur kalan 19 işçiyi kurtardı.
1 İŞÇİ YARALANDI
Öte yandan yangını söndürmeye çalışan bir işçi, hafif şekilde yaralandı. Yaralı, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çevrede esnaflık yapan Şahin Ertüzün, "Burada oturduğum esnada yukarıdan dumanların yükseldiğini gördüm. Komşum olduğu için ofisteki ağabeyi uyardım dumanlar çıkıyor diye. Ağabey sonra içeri girip işçileri uyardı" dedi.