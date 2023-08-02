Bayrampaşa'da iş merkezindeki yangın söndürüldü

Bayrampaşa'da bir iş merkezinde çıkan yangın 4 saatin ardından söndürüldü. Binanın yatakhane kısmında mahsur kalan 9 işçi kurtarıldı, işçiler ile 7 itfaiye eri hastanelere kaldırıldı.

Bayrampaşa'da bir iş merkezinde çıkan yangın itfaiyenin yaklaşık 4 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yıldırım Mahallesi Hür Sokak'taki 5 katlı bir iş merkezinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çevredeki birçok ilçeden itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

MAHSUR KALAN 9 İŞÇİ KURTARILDI

Yangın sırasında binanın yatakhane kısmında mahsur kalan 9 işçi kurtarıldı, 8 itfaiye eri de dumandan etkilendi.

Söz konusu işçiler ile 7 itfaiye eri hastanelere kaldırıldı.

Bölgede yoğun dumana neden olan yangın ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yangın sırasında dumandan etkilenen 9 işçi ve 7 itfaiye eri çevredeKİ hastanelere sevk edilmiş olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" ifadesine yer verildi.

Ekiplerin iş merkezindeki soğutma ve duman tahliyesi çalışmaları sürüyor.