Bayrampaşa’da İSPARK otoparkında araçlara taşlı saldırı: 15 aracın camını kırıp kaçtılar

İstanbul Bayrampaşa’da İBB İştiraki İSPARK’a ait Muzaffer Öztekin Zeminaltı Otopark’ında akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından araçlara taşlı saldırı yapıldı. Yaklaşık 15 aracın camları kırıldı, dikiz aynaları söküldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken kaçan saldırganları arama çalışmaları ise sürüyor.

Araçları hasar gören gören yurttaşlar otoparka gelerek tepki gösterdi. Mağdur yurttaşlar otoparka güvenlik kameralarının koyulmasını ve hasarlarının karşılanmasını talep ettiler.

Otoparka geldiğinde yerde ve aracının üzerinde taşların olduğunu söyleyen mağdur Hilmi Orman, “Akşam evimdeydim telefonum çaldı. İSPARK gişe memuru aracınızın başına gelin camı kırılmış dedi. Geldiğimde bu manzara ile karşılaştım. Yerde kocaman bir kaya, aracın üzerinde taşlar, camları kırık bir vaziyette gördüm. Daha sonra 5-10 dakika sonra diğer ailelerle gelmeye başladı. Yaklaşık 10-15 araç sahibi aracında hasar olduğunu beyan ettiler. Hepsine baktık, gezdik benzer olaylar. Camları kırılmış, aynaları sökülmüş, araçlara hasar verilmiş. Etrafa baktığımızda bi mekan takımı insanların yuvalandığı, bir takım uyuşturucular içildiği, içkiler içildiği, boş bira kutularının olduğunu gördük. Güvenlik var mı? Yok. Kamera var mı? Yok. Buranın sahibi var mı? Yok. Emniyeti aradık belediyenin çağrı merkezini aradık, insanları çağırdık, dedik ki biz mağduruz gelin. Durumumuzu görün. Derdimize çare bulun. Gelen olmadı. Emniyet şu anda yukarıda. Tekrar aradık bir kişi geldi. Ne yaptınız diye sorduk? Akşam 6’dan beri böyle bir mağduriyet var, 20’ye yakın aile burada mağdur. Araçları hasar görmüş, binlerce lira masraf var. Emniyet olarak siz ne yaptınız? Dediler ki hiç bir şey. Kamera kayıtları yok. Girişte çıkışta sadece bir kamera var. Onlarda bizim gibi sanki elleri kolları bağlı bekliyor. Gecenin bu yarısı İSPARK’tan büyükşehir belediyesinden bir yetkilinin, eksperin gelmesini, durumu görmesini, araçların yerinden kaldırılmasını bekliyoruz hala. Yaklaşık 3-4 saattir buradayız.” diye konuştu.

Aracının camları kırılan bir başka vatandaş Onur Özkardeş ise, “Buradaki herkesin zaten istediği mal ve can kaybının sağlanması. Hem de bir kişi buraya bakıyor. İki katlı kapalı bir otopark. Dışarıda ne yer bulabiliyorsunuz ne güvenlik sağlayabiliyorsunuz. Buradaki insanların önceliği şu an hasarın giderilmesi ve tabii ki güvenliğin sağlanması. Buraya kameralar koyulması, güvenlik sayısının arttırılması istediğimiz bu yani. Taş atılmış şekilde sileceğin altında taş izi vardı zaten. Cam patlamış komple. Kamera koyulsun, güvenlik koyulsun. Sadece kamera da bu işi çözmez. Güvenlik yetkilileri buraya gelsin. Nöbet tutsunlar gerekirse, bu insanların can ve mal kaybı önlensin. Tespit edilen 15-20 araçta hasar var. Herhangi bir şekilde bize taahhüt verilmiyor şu anda” ifadelerini kullandı.



