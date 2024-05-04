Bazı fotovoltaik hücrelerin ithalatına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, "bir modül halinde birleştirilmemiş veya panolarda düzenlenmemiş fotovoltaik hücreler"in ithalatında uygulanacak birim gümrük kıymeti kilogram başına 60 dolardan 85 dolara yükseltildi. Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Güncel 04.05.2024 09:09 Giriş: 04.05.2024 09:09

Güncelleme: 04.05.2024 09:13 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA