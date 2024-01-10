Bazı il ve ilçelerde eğitime kar molası

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okullar yarın tatil edildi. Çanakkale’de ise yarın olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okullar yarın tatil edildi.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, meteoroloji raporları doğrultusunda, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde yarın eğitime ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, "Süleymanpaşa ilçemizdeki resmi ve özel tüm okullarımızda ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimizde 11 Ocak Perşembe günü 1 gün süreyle, Şarköy ve Malkara ilçelerimizde 11 Ocak Perşembe günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Süleymanpaşa ilçesinde engelli ve hamile kamu personelleri 1 gün idari izinli sayılacak." ifadesi kullanıldı.

Çanakkale’de yarın taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

ÇANAKKALE'DE TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Çanakkale’de yarın olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Çanakkale Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartları ve beklenen buzlanma sebebiyle 11 Ocak 2024 Perşembe günü, ilimiz genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verilecektir. Yine il genelinde köy okullarımızda da (bu okullarda görev yapan öğretmenlerimizin birçoğu il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için) eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecektir. Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararı, oluşan şartlara göre ilçe bazında Kaymakamlıklarımızca değerlendirilerek alınacak olup, bu kararlar en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca, aynı gün il genelinde hamile personeller ile engelli personeller 1 gün idari izinli sayılacaklardır” denildi.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

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