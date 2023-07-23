Bazı sözcüklerin cinsiyetçi anlamları kaldırıldı

TDK'de yer alan ‘müsait, kirli, esnaf ve serbest’ sözcüklerinin cinsiyetçi anlamları kaldırıldı.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Türk Dil Kurumu’nda (TDK) yer alan bazı sözcüklerin cinsiyetçi anlamlarının kaldırıldığını duyurdu.

Derneğin açıklamasında göre, ‘müsait, kirli, esnaf ve serbest’ sözcüklerinin cinsiyetçi anlamlarının kaldırılması için gösterilen tepkiler ve başlatılan imza kampanya sonrası kaldırıldı.

Derneğin açıklamasında şunlar ifade edildi:

"Türk Dil Kurumu’nda yer alan 'müsait, kirli, esnaf ve serbest' kelimelerinin kadınları aşağılayan, cinsiyetçi anlamları, bugüne kadar gösterilen tepkiler ve başlatılan imza kampanyası sonrası kaldırıldı. Kadınlar bu kelimelerin cinsiyetçi anlamlarının kaldırılması için yıllardır mücadele ediyordu."

Türk Dil Kurumu’nda yer alan 'müsait, kirli, esnaf ve serbest' kelimelerinin kadınları aşağılayan, cinsiyetçi anlamları, bugüne kadar gösterilen tepkiler ve başlatılan imza kampanyası sonrası kaldırıldı. Kadınlar bu kelimelerin cinsiyetçi anlamlarının kaldırılması için yıllardır… pic.twitter.com/pa3g5BBmQr — Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (@tkdfederasyon) July 22, 2023

Kaldırılan sözcükler ve cinsiyetçi anlaşmaları şöyleydi:

Müsait: Flört etmeye hazır olan, kolayca flört edebilen (kadın)

Kirli: Aybaşı durumunda olan (kadın)

Serbest: Ağırbaşlı olmayan, hoppa (kadın)

Esnaf: Kötü yola sapmış olan kadın