Bazı yerlerde eğitime bir gün ara verildi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yoğun tipi ve buzlanma sebebiyle, ilçe merkezi ve köy okullarının tamamının yarın tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

VAN'DA DA EĞİTİME ARA

Van’ın Saray ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Saray Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim çerçevesindeki tüm okullarımızda eğitime gün süre ile ara verilmiştir" denildi.