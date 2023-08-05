BBP'den yerel seçim kararı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Destici, yaklaşan yerel seçimlere tüm il ve ilçelerde kendi amblemleri ve adayları ile girebileceklerini belirtti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yaklaşan yerel seçimler için tüm il ve ilçelerinde kendi amblemleri ve adayları seçime gireceklerini açıkladı.



Yüksek enflasyondan 'fırsatçı satıcıları' sorumlu tutan Destici, "Burada büyük bir düzensizlik var. Bunun mutlaka önüne geçilmeli ve piyasadaki artışlara dur denilmelidir" dedi.

Cumhur İttifakı'ndaki ortağı AKP'ye seslenen Destici, "Ocak ayını beklemeden emeklimize behemehal bir zam verilmesini, maaş artışlarının yapılmasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaklaşan yerel seçimler için Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde kendi adı, amblemi ve adaylarıyla seçime girmeye hazır olduklarını belirten Destici, büyükşehirlerde ittifak yapmak gibi bir durum oluşursa parti kurullarınca değerlendirebileceklerini söyledi.