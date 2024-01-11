BBP ittifak için şartını açıkladı: İşte istenilen şehir!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı'nı desteklemek için şartını açıkladı. Sivas Belediyesi'nin BBP'ye bırakılmasını isteyen Destici, bu olasılığın gerçekleşmesi halinde üç büyük kentte BBP tabanının sandığa "daha motive" bir şekilde sandığa gideceğini söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AKP ile yerel seçim görüşmelerinin devam ettiğini belirterek İstanbul, Ankara ve İzmir'de Cumhur İttifakı adaylarını destekleme şartı olarak yerel seçimlerde Sivas Belediyesi'nin BBP'ye bırakılmasını istedi.

Ankara'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Destici, “AK Parti'yle, parti heyetlerimiz arasındaki görüşmeler devam ediyor. Büyük Birlik Partisi tabanının tamamını, başta İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler olmak üzere Cumhur İttifakı adaylarının ortak adaylarının olduğu başka büyükşehirler olmak üzere diğer seçim çevrelerinde il belediye başkanlıklarında nasıl eksiksiz bir şekilde sandığa getirebiliriz. Cumhur İttifakı adaylarına bu anlamda oy verdirip, büyük katkı sağlayabiliriz. Bunun için de Büyük Birlik Partisi tabanının, camianın motive edilmesi lazım. Bunu motive edecek şey de Sivas Belediye Başkanlığı'nın Büyük Birlik Partisi'ne bırakılması olur” dedi.

"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Destici, “Büyük Birlik Partisi olarak biliyorsunuz, Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere katıldık. Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ikinci defa bu sistemde ikinci defa cumhurbaşkanı seçildi. Milletvekilliği seçimlerinde de biz biliyorsunuz dört parti cumhur ittifak çatısı altında kendi adaylarımızla seçime katıldık. Ve tabii bu seçimleri parlamento seçimlerini de Cumhur İttifakı yine başarıyla bitirdi ve mecliste de çoğunluğunu sağladı. Tabii burada bizim bu seçimlerde parlamentoya girememiş olmamızda hem bizi üzdü hem tabanımızı üzdü hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir eksikliği de ortaya çıkardı. İnşallah çok çalışacağız. Cumhur İttifakı hassasiyetiyle hareket ediyoruz. AK Parti'yle, parti heyetlerimiz arasındaki görüşmeler devam ediyor. Bizim tabii şu an geldiğimiz noktada bizim elbette Sivas başta olmak üzere kendi adaylarımızla gireceğimiz iller ve ilçeler başta olmak üzere yine kendi adaylarımızla gireceğimiz ilçeler ve beldeler olacaktır. Ama diğer taraftan Cumhur İttifakıyla birlikte iş birliği içerisinde gireceğimiz iller, büyükşehirler ve ilçeler de olacaktır” diye konuştu.

"TABANIMIZI BÜYÜKŞEHİRLERDE SANDIĞA EKSİKSİZ GETİREBİLİRİZ"

Destici, yerel seçimlere ilişkin heyetler arası görüşmelerin devam ettiğini söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Belki bugünlerde Sayın Cumhurbaşkanımıza da bir görüşme gerçekleşebilir. Dolayısıyla da henüz tam olarak bu görüşmeler sonuçlanmış değil. Bunun için de hangi illerde iş birliği yapacağız, hangi ilçelerde biz kendi adaylarımızla gireceğiz ya da bizim partimizin adayları ortak aday olacak. Ya da biz hangi illerde Cumhur İttifakı adaylarını ya da belediye başkanlıklarında Cumhur İttifakı adaylarını destekleyeceğiz. Bu şu anda tam olarak netleşmiş değil. Ama görüşmelerimiz devam ediyor ama ilkesel olarak bazı yerlerde birlikte girme konusunda başta büyükşehirler olmak üzere bir irade beyanı var. Sivas’ta adayımızın desteklenmesinden tabii bundan büyük memnuniyet duyarız. Böyle bir hani talebimiz zaten var. Yani bunu zaten gizlemiyoruz. Bunu açıkça da ifade ediyoruz. Şöyle ki, biz aslında bunu bir pazarlık unsuru falan da konuşmuyoruz. Yani biz Büyük Birlik Partisi 2009 yerel seçimlerde 900 bin oy almış. Bu 900 bin oyun 4’te bir yerde aday göstermesine rağmen almış. Biz bu 900 bin oyu ve diğer aday göstermediğimiz yerlerdeki oyları yani milyondan fazla oydan bahsediyoruz. Bu oyların tamamını yani Büyük Birlik Partisi tabanının tamamını, başta İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler olmak üzere Cumhur İttifakı adaylarının ortak adaylarının olduğu başka büyükşehirler olmak üzere diğer seçim çevrelerinde il belediye başkanlıklarında nasıl eksiksiz bir şekilde sandığa getirebiliriz ve Cumhur İttifakı adaylarına bu anlamda oy verdirip, büyük katkı sağlayabiliriz. Bunun için de Büyük Birlik Partisi tabanının, camianın motive edilmesi lazım. Bunu motive edecek şey de Sivas Belediye Başkanlığı'nın Büyük Birlik Partisi'ne bırakılması olur.”