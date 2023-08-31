BBP’li Mustafa Destici, partisinin yerel seçim kararını açıkladı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin yerel seçimlerde nasıl bir hat izleyeceğine dair açıklama yaptı, “Partilerimiz birlikte adaylarla da girecekleri yerler olacaktır. Ama bunun dışında kalan bütün yerlerde kendi adı, amblemi ve adaylarıyla yerel seçimlere gidecek ve sizlerin desteğini isteyecektir” dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Trabzon’da partisinin Şalpazarı İlçe Başkanlığı binasının açılışına katıldı. Cumhur İttifakı'ndaki varlıklarının devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini öncelemelerinden kaynaklandığını iddia eden Destici, şöyle konuştu:

"Bu öncelikle Cumhur İttifakı'nda bulunuyoruz ve devletimize yönelik başta terör tehdidi, dış tehditler, Suriye'nin kuzeyindeki PKK varlığı, Irak'ın kuzeyindeki PKK, Ege'deki, Doğu Akdeniz'deki Yunanistan ve Avrupa, Amerika tehditleri. Kuzeyimizdeki tehditler, doğumuzdaki tehditler devam ettiği sürece biz bu ülkeyi sevenlerle, devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, millet istiklalini ve istikbalini önceleyenlerle bir olmaya, birlik olmaya devam edeceğiz."

YEREL SEÇİMLER

Destici, yerel seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında gireceklerini vurgulayarak, "Partilerimiz birlikte adaylarla da girecekleri yerler olacaktır. Ayrı ayrı adaylarla girecekleri yerler de olacaktır. Bu yapılacak olan görüşmelere, ihtiyaca göre belirlenecek olan bir şeydir. Ama Büyük Birlik Partimiz bunun dışında kalan bütün yerlerde kendi adı, amblemi ve adaylarıyla yerel seçimlere gidecek ve sizlerin desteğini isteyecektir." ifadesini kullandı.

"ÇOK KAZANANDAN ÇOK, AZ KAZANANDAN AZ VERGİ"

Bir süre önce yaptığı "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın" açıklamasının bazı gazeteciler tarafından, "Varlık vergisi" gibi algılandığını dile getiren Destici, şunları kaydetti:

"Hayır, ben varlık vergisi veya servet vergisinden bahsetmiyorum. 'Zenginin malını alalım, Hazineye koyalım' demiyorum. Ben, 'Vergi kazanca göre olsun.' diyorum. '7 bin 500 lira emekli maaşı alan bir vatandaşımızla, aylık geliri 100 bin lira, 1 milyon olan bir vatandaşımız aracına benzin alırken aynı vergiyi ödemesin.' diyorum. 'Çok kazanan çok ödesin, az kazanan az ödesin.' diyorum Anayasada da bu yazıyor. Adaletli olan da budur. Bunun mutlaka düzeltilmesi gerekiyor."

BBP Genel Başkanı Destici, devletin doğal gazı sadece düşük gelirliler için sübvanse etmesi gerektiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Pandemiden beri dünyada doğal gaz fiyatı, enerji fiyatları çok arttı ve devletimiz konutlarda kullanılan doğal gazı sübvanse ediyor. Ama bizim itiraz ettiğimiz bir nokta var, zenginin kullandığını da sübvanse ediyor, yoksulun kullandığını da. Yani 7 bin 500 lira alan emeklinin kullandığını da 11 bin lira alan asgari ücretlinin kullandığını da ama yıllık geliri 11 milyon olanınkini de. Biz bunu doğru bulmuyoruz."