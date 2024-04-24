BBP’nin kurucusu ticaretten vazgeçmedi

Haber Merkezi

Türkiye’de Bakanlar ve AKP yöneticileri ‘İsrail’le ticaret’ konusunda protesto edilmeye devam ederken, gazeteci Metin Cihan yeni bir belge paylaşarak Büyük Birlik Partisi kurucusu ve MKYK üyesi Mustafa Semerci’nin İsrail devletinin elektrik şirketine kablo ihraç ettiğini ortaya çıkardı.

Semerci’nin kurucusu olduğu BBP’nin gençlik örgütü, İsrail’in Filistin’e saldırmaya başladığı zamanda, ABD’li kahve şirketi Starbucks’a yönelik protestolarıyla gündeme gelmişti. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cihan, şunları yazdı:

“Doğrudan İsrail Devleti ile ticaret yapmadığımız kalmıştı. Meğer onu da yapıyormuşuz. Gazze’de katliam devam ederken. Şirket, Pamukkale Kablo. Sahibi, Mustafa Semerci. BBP kurucusu ve MKYK üyesi. Denizli’deki bu şirketin İsrail’in bir numaralı kargo tedarikçisi olduğunu daha önce açıklamıştım. Dün gece Aliağa Gümrük kayıtlarına bakarken şirketin adı dikkatimi çekti. Liste çok uzun, sadece 7 Ekim’den sonra olanları paylaşıyorum. Karşı taraftaki şirket The Israel Electric Cooperation Ltd’i de merak ettim ve açıkçası bu kadarını beklemiyordum. İsrail devletinin elektrik şirketi çıktı.

Hatırlayalım, Nihat Zeybekci birkaç gün önce bu patronlarla buluştuktan sonra ne demişti: "Denizli biliyorsunuz Türkiye’nin en büyük bakır kablo ihracatçısı olan bir şehir. İsrail’de çok önemli bağlantıları olan arkadaşlarımız da var.’’