BDDK'den Adabank'ın katılım bankası olarak değiştirilmesine izin

BDDK'den Adabank'ın niteliğinin katılım bankası olarak değiştirilmesine izin verildi.

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK), mevduat bankası olarak faaliyet gösteren Adabank AŞ'nin niteliğinin katılım bankası olarak değiştirilmesine izin verdi.

BDDK'nin söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Adabank'a, katılım fonu kabulü ile finansal kiralama işlemleri konularında faaliyette bulunma izni verilirken, bankanın mevduat kabulü izni iptal edildi.

Söz konusu kararlar 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca alındı.