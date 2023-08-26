BDDK'den Kuzey Kıbrıs kararı: Yurt dışı harcamalardaki taksit sınırından muaf tutulacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kuzey Kıbrıs'a seyahat harcamalarına 3 ay taksit imkanının devam etmesine karar verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Kuzey Kıbrıs'a ilişkin hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili harcamalarda taksitlendirme süresinin 3 ay olarak uygulanacağını açıkladı.

BDDK'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkındaki Yönetmelikte yapılan değişikliklere ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada, 31 Temmuz tarihinde alınan hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına yönelik karardan Kuzey Kıbrıs'ın muaf tutulacağı belirtilerek, harcamaların 3 taksite bölünebileceği ifade edildi.