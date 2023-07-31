BDDK'den yeni karar: Kredi kartlarına taksit kısıtlaması getirildi

BDDK, kredi kartıyla taksitli harcamalara yönelik yeni kısıtlama kararları alındığını duyurdu. Buna göre, havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtdışı harcamalara taksit yapılmayacak.

Ekonomi 31.07.2023 21:56 Giriş: 31.07.2023 21:56

Güncelleme: 31.07.2023 21:58 Kaynak: AA

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FOTOĞRAF: Depophotos