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BDDK, Mercedes-Benz Finansal Kiralama Türk'ün faaliyet iznini iptal etti

BDDK, Mercedes-Benz Finansal Kiralama Türk AŞ'nin Mercedes-Benz Finansman Türk AŞ'ye devir yolu ismi geçen şirketlerin birleşmesi sonucunda Mercedes-Benz Finansal Kiralama Türk'ün faaliyet iznini iptal etti.

Güncel
  • 12.12.2023 09:17
  • Giriş: 12.12.2023 09:17
  • Güncelleme: 12.12.2023 09:21
Kaynak: AA
BDDK, Mercedes-Benz Finansal Kiralama Türk'ün faaliyet iznini iptal etti
Fotoğraf: AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Mercedes-Benz Finansal Kiralama Türk AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti.

BDDK'nin söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararda, Mercedes-Benz Finansal Kiralama Türk'in faaliyet izninin iptal edildiği ifade edildi.

Resmi Gazete kararında şunlara yer verildi:

"Mercedes-Benz Finansal Kiralama Türk AŞ'nin Mercedes-Benz Finansman Türk AŞ'ye devri suretiyle adı geçen şirketlerin birleşmesi neticesinde Mercedes-Benz Finansal Kiralama Türk AŞ'nin faaliyet izninin 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun 50. maddesinin (e) bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."

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