BDDK, Mercedes-Benz Finansal Kiralama Türk'ün faaliyet iznini iptal etti
BDDK, Mercedes-Benz Finansal Kiralama Türk AŞ'nin Mercedes-Benz Finansman Türk AŞ'ye devir yolu ismi geçen şirketlerin birleşmesi sonucunda Mercedes-Benz Finansal Kiralama Türk'ün faaliyet iznini iptal etti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Mercedes-Benz Finansal Kiralama Türk AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti.
BDDK'nin söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Kararda, Mercedes-Benz Finansal Kiralama Türk'in faaliyet izninin iptal edildiği ifade edildi.
Resmi Gazete kararında şunlara yer verildi:
"Mercedes-Benz Finansal Kiralama Türk AŞ'nin Mercedes-Benz Finansman Türk AŞ'ye devri suretiyle adı geçen şirketlerin birleşmesi neticesinde Mercedes-Benz Finansal Kiralama Türk AŞ'nin faaliyet izninin 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun 50. maddesinin (e) bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."