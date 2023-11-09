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BDDK, yeni bir varlık yönetimine izin verdi

BDDK, BLG Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni  verdi.

Ekonomi
  • 09.11.2023 09:13
  • Giriş: 09.11.2023 09:13
  • Güncelleme: 09.11.2023 09:17
Kaynak: AA
BDDK, yeni bir varlık yönetimine izin verdi
Fotoğraf: AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), BLG Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni verdi.

BDDK'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararı, BLG Varlık Yönetim AŞ'ye Bankacılık Kanunu ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelik uyarınca alındı.

Söz konusu şirkete kuruluş izni, 19 Nisan 2023'te verilmişti.

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