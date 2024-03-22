BDDK’den taşıt kredileri kararı: Taksit sınırları değişti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt kredilerine ilişkin alınan yeni kararı duyurdu. BDD kararına göre, taşıt kredilerinde taksit sınırları değişti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) aldığı kararla taşıt kredilerine ilişkin sınırları değiştirdi.

Kara göre, nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin TL ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler 48 ay, nihai fatura değeri 4 milyon TL’nin üzerinde olup 5 milyon TL’yi geçmeyen taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler de 12 ay olarak belirlendi.

Ekonomim.com'da yer alan habere göre, BDDK’nin konuyla ilişkin kararda şunlar kaydedildi:

"-Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12’nci maddesinin dördüncü fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca,

13.06.2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 12’nci maddesi kapsamına giren mükellefler tarafından üretilen sadece elektrik motorlu taşıtlar için;

a) Kredi Yönetmeliğinin 12’nci maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen kredi vade sınırlarının;

- Nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 48 ay,

- Nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin Türk Lirasının üzerinde olup 3 milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 36 ay,

- Nihai fatura değeri 3 milyon Türk Lirasının üzerinde olup 4 milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 24 ay,

- Nihai fatura değeri 4 milyon Türk Lirasının üzerinde olup 5 milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 ay olarak belirlenmesine,

b) Kredi Yönetmeliğinin 12’nci maddesinin ikinci fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranının;

-Nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için yüzde 70’i aşamamasına,

- Nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin Türk Lirasının üzerinde olup 3 milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 50’yi aşamamasına,

- Nihai fatura değeri 3 milyon Türk Lirasının üzerinde olup 4 milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 30’u aşamamasına,

- Nihai fatura değeri 4 milyon Türk Lirasının üzerinde olup 5 milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 20’yi aşamamasına,

- Nihai fatura değeri 5 milyon Türk Lirasının üzerinde olan taşıtlar için yüzde sıfır olarak belirlenmesine,

-Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir."