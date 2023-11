Beatles’ın ‘son şarkısı’ bugün yayımlanacak

Beatles'ın 40 yıl önce kaydettiği ancak gün yüzüne hiç çıkmamış olan son şarkısı "Now and Then" ilk kez 2 Kasım'da (bugün) dinleyiciyle buluşacak.

İngiliz rock grubu The Beatles'ın kaydettiği son parça "Now and Then" bugün yayımlanacak.

Grubun solisti John Lennon tarafından 1970'li yıllarda yazılan ve geçtiğimiz yıl Paul McCartney ve Ringo Star tarafından tamamlanan şarkının bitirilmesi tam 45 yıl sürdü.

Öte yandan “Now and Then” parçasının müzik klibi ise 3 Kasım Cuma günü yayınlanacak.

"Now and Then" parçasının kayıt süreci hakkında konuşan Paul McCartney, "Oldukça duygusal. Ve hepimiz üzerinde çalıyoruz, bu gerçek bir Beatles kaydı. 2023 yılında hala Beatles müziği üzerinde çalışıyor olmak ve insanların duymadığı yeni bir şarkı yayınlamak üzere olmak, bence heyecan verici bir şey" demişti.

Ringo Star ise "Onu odaya geri getirmeye en çok yaklaştığımız andı, bu yüzden hepimiz için çok duygusaldı. Sanki John oradaymış gibiydi" diye konuşmuştu.

***

Nasıl dinlenecek?



Şarkı ilk olarak BBC 6 Music radyosunda bugün yerel saatle 14:00’te (TSİ 17:00) çalınacak.

Eşzamanlı olarak Spotify, Apple Music ve Amazon Prime Music gibi uygulamalardan da dinlenebilecek.

CD, plak ve kaset satışları ise Cuma başlayacak.

10 Kasım’da satışa çıkacak, Beatles’ın en iyi şarkılarının derlendiği eski Red ve Blue albümlerinin yeni versiyonlarında da bu şarkı yer alacak.