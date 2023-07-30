Becerikli bürokrat

Kamuda tam beş koltukta birden oturan, hem DHMİ’yi hem de THY’yi yöneten Hüseyin Keskin’in ayrıca iki şirket sahibi olduğu ortaya çıktı. Bürokrat olduktan sonra ‘şansı açılan’ Keskin, artık bir servet sahibi.

İsmail ARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olan ve ülkede havacılık alanında en yetkili kuruluş olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) başındaki isim Hüseyin Keskin’in aynı anda beş koltukta birden oturduğu ortaya çıktı.



Hüseyin Keskin, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Temmuz 2019 DHMİ Yönetim Kurulu Başkanlığı’na ve Genel Müdürlüğü’ne atandı.

Daha sonra DHMİ Vakfı’nın da başına geçerek üçüncü koltuğun sahibi olan Keskin, 25 Temmuz tarihi itibariyle Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atanarak dördüncü koltuğuna kavuştu. Keskin’in beşinci koltuğu ise Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi’nde (ACI Europe). Keskin, burada da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.



Bilal Erdoğan’ın Kartal İmam Hatip Lisesi’nden arkadaşları ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun ve eski AKP Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş’ın da aralarında bulunduğu, yandaşların yönettiği THY’nin yönetim kurulu üyelerine 62 bin TL huzur hakkı ödendiği biliniyor.



Keskin de THY yönetim kurulu üyesi olduğu için 62 bin TL huzur hakkı alacak. DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ile DHMİ Genel Müdürü unvanına sahip yöneticilere ne kadar ödeme yapıldığı kamuoyundan gizlendiği için Keskin’in DHMİ’den ne kadar maaş ve huzur hakkı aldığı bilinmiyor. Keskin’in DHMİ Vakfı Başkanlığı ile Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi Yönetim Kurulu üyeliğinden de bir ücret alıp almadığı da açıklanmıyor.



LÜKS MOTOSİKLETLER İLE PARÇALARINI SATIYOR



Ancak, Hüseyin Keskin’in mahareti sadece beş koltukta oturmak değil. Keskin, bürokrat olmasına rağmen ticarete de devam ediyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) kayıtlarına göre Keskin, “Arasta Halı Kuyumculuk Turizm ile Keskin Custom Motor” isimli iki şirketin ortağı.

Keskin, DHMİ’yi yönetirken 2021 yılında Erdal Aydın ile birlikte 200 bin TL sermaye ile Keskin Custom Motor Şirketi’ni kurdu. İstanbul’un en değerli bölgelerinden biri olan Maslak’ta lüks markaların motosikletlerini, parçalarını ve elektrikli bisikletleri satmaya başladı. Hatta Keskin’in şirketi, DHMİ’nin de bağlı olduğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2021’de düzenlediği 12’nci Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’na da katıldı.



SULTANAHMET’TE MAĞAZASI VAR



Keskin’in şirketi Türkiye Varlık Fonu’na bağlı Turkcell işbirliği ile ürettiği elektrikli bisikletleri bu şurada sergiledi ve pazarladı. Kulislerde Keskin’in bu şuraya katılan ve havacılık alanında faaliyet gösteren iş insanlarına, kendi özel şirketinin ürettiği elektrikli bisikletleri almaya zorladığı konuşuldu.



Keskin, Arasta Halı Kuyumculuk Turizm Şirketi ile de İstanbul’un turizm merkezi olan Sultanahmet’te oyuncak ve hediyelik eşya satan bir mağaza iletiyor. Keskin’in mağazasının bulunduğu binayı satın aldığı da iddialar arasında.

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DHMİ’nin tesisi Ensar Vakfı’na tahsis edildi

Hüseyin Keskin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ailesine yakın olduğu biliniyor. Keskin’in yönettiği DHMİ, çocuklara yönelik cinsel istismar skandalıyla ülke gündemine oturan Ensar Vakfı'na yaptığı tahsisle tartışmalara neden olmuştu. DHMİ’nin, İzmir Urla'nın Zeytineli köyündeki denize sıfır sosyal tesisi, 2014 yılında kamu bütçesinden 5 milyon TL yatırım yapılarak yenilendi. 2015 yılında ise senelik 120 bin TL’ye Ensar Vakfı’na kiralandı. 2019 yılında ise tesisin Ensar Vakfı’na 49 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edildiği ortaya çıktı.