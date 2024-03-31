Bedel seçimden sonra ödenecek

Seçim sonrası ekonominin alacağı hal yurttaşlara bugünleri aratacak. Ekonomist Güldem Atabay, “Seçimi kazanmak için uygulanan politikaların bedelini Türkiye, seçimden sonra ödemeye başlayacak” dedi.

EKONOMİ SERVİSİ

Ülke büyük bir ekonomik kriz altında seçime gidiyor.

Son birkaç ayda Merkez Bankası’nın politika faizini artırması, kredi kartı düzenlemesi, döviz kurunda süren yükseliş, gelir adaletsizliğinin derinleşmesi, işsizlik, üst üste gelen zamlarla birlikte artan enflasyon sonucu yurttaşlar giderek yoksullaştı.

Tüm bu yaşananlarla birlikte ekonominin seçim sonrası nasıl olacağı ise merak konusu. Uzmanlar seçim sonrası ülkeyi karanlık bir tablonun beklediğine işaret ederken ekonomik krizin tüm yükünün bir kez daha halkın sırtına bineceğine dikkat çekiyor. Ekonomist Güldem Atabay, seçim sonrası Türkiye ekonomisinde yaşanabilecek gelişme sorunları BirGün’e anlattı.

VERGİLERDE ARTIŞ YAŞANACAKTIR

“Seçimden sonra döviz kurunda sert bir değer kaybı beklemiyorum çünkü faizin seviyesi geçtiğimiz seçimden sonraki faizin seviyesine göre çok daha yüksekte” diyen Atabay, enflasyonda düşüş beklentileri olduğunu söyledi. Ancak bambaşka politikaların da devrede olduğuna değinen Atabay, “Bu yüzden bu sefer seçimden sonra hissedeceğimiz bir kur atağı şeklinde değil ancak alım gücümüzün eridiği, vergi artışlarının devreye girdiği bir dönem olacak” diye konuştu.

REEL ÜCRETLERDE ERİME GÖRÜLECEK

Yaz ortasında asgari ücretli ve emeklilere ilişkin enflasyonun ötesinde düzenleme yapılacağını düşünmediğini aktaran Atabay, asgari ücrette de bir değişim öngörmediğini belirtti. Bu sebeple reel ücretlerin eritileceğini ve ekonominin yavaşlayacağını dile getiren Atabay, “Enflasyon yüzde 50’nin sadece biraz altına inebilecek. Ücretler de enflasyona adapte edilmediği için herkesin gerçekten ekonomik zorlukları hissettiği bir dönem olacak” diye konuştu. Zamların geleceğini söyleyen Atabay, şunları ifade etti: “Sadece doğalgaz, elektrik zamları bile yaklaşık dört puan gibi enflasyona ekleyecek. Enflasyon yüzde 30’un altına inmeyecek yüzde 45-50 arasında bir yerde olacak. Büyüme yüzde 2,5-3 arasında. İşsizlik tahminen yüzde 11’ler civarında olacak. Zamlarla beraber temel tüketim maddelerindeki KDV oranı yüzde 1’den yüzde 20’ye çıkması hepimizin hayatını etkileyecek bir şekilde gelişecek. Aslında seçimi kazanmak için uygulanan politikaların bedelini Türkiye seçimden sonra ödemeye başlayacak.”