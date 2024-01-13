Bedelli askerlik sevk tarihleri belli oldu

MSB, 2024 bedelli askerlik sevk tarihlerini açıkladı. Buna göre, sonuçlarının 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacağını bildirildi.

Güncel 13.01.2024 08:11 Giriş: 13.01.2024 08:11

Güncelleme: 13.01.2024 08:15 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülere ilişkin açıklama yaptı. MSB, sınıflandırma sonuçlarının 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacağını açıkladı. Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler şu şekilde: 08 Şubat 2024 07 Mart 2024 18 Nisan 2024 16 Mayıs 2024 27 Haziran 2024 25 Temmuz 2024 22 Ağustos 2024 19 Eylül 2024 17 Ekim 2024 14 Kasım 2024 12 Aralık 2024