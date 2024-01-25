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Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu. MSB'den yapılan duyuruda sonuçlara, e-Devlet ve askerlik şubelerinden ulaşılabileceği açıklandı.

Güncel
  • 25.01.2024 10:12
  • Giriş: 25.01.2024 10:12
  • Güncelleme: 25.01.2024 10:26
Kaynak: İHA
Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

MSB'nin sosyal medya platformu X'ten (Twitter) yaptığı açıklamada, "Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2024 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu huzurunda dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtası ile belirlenmiştir.

Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz" denildi.

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