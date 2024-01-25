Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı
Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu. MSB'den yapılan duyuruda sonuçlara, e-Devlet ve askerlik şubelerinden ulaşılabileceği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
MSB'nin sosyal medya platformu X'ten (Twitter) yaptığı açıklamada, "Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz" denildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2024 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu huzurunda dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtası ile belirlenmiştir.
Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz" denildi.
Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/NHxUgyc5Ao— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 25, 2024