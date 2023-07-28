Bedelli askerlik yerleri sorgulama: 2023 Ağustos celbi askerlik yerleri sorgulama

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü bedelli askerlik yerlerini sistemine yükledi. Yerlerini sorgulamak için bekleyen pek çok bedelli asker adayı ise Bedelli askerlik yerleri sorgulama aramasını internette yapıyor. 2023 Ağustos celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı gündemdeki yerini aldı. Peki, Bedelli askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte 2023 Ağustos celbi askerlik yerleri sorgulama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı açıklama ile bedelli askerlik yerlerini açıkladığını duyurdu. MSB'nin gerçekleştirdiği açıklamayla 2023 Ağustos celp ve sevk tarihleri belli olmuş oldu. Duyurunun ardından yerlerini sorgulamak için bekleyen pek çok bedelli asker adayı ise Bedelli askerlik yerleri sorgulama aramasını internette yapıyor. Peki, Bedelli askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte 2023 Ağustos celbi askerlik yerleri sorgulama

Bedelli askerlik yerleri sorgulama

MSB'nin 28 Temmuz 2023'te gerçekleştirdiği açıklama ile bedelli askerlik yerleri belli oldu. Bedelli askerlik yerleri sorgulama için adaylar e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilecekler.

Bedelli askerlik yerleri sorgulama için tıklayınız

2023 askerlik sevk tarihleri

Yedek subay/astsubay adayları ve erlerin sevk tarihleri şu şekilde:

Grup 2023 Sevk Tarihi Er 1'inci Grup 10 Ağustos 2023 Er 2'nci Grup 7 Eylül 2023 Er 3'üncü Grup 5 Ekim 2023

Askerlik görevini yerine getirecek yükümlüler sevk belgelerini sevk tarihlerinden 10 gün önce e-Devlet üzerinden alabilecekler.