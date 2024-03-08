Bekir Ağırdır'dan İstanbul analizi: Ekrem İmamoğlu önde

Araştırmacı Bekir Ağırdır, İstanbul seçimine ilişkin, "Geçen altı haftadan sonra araştırmalara yansıdığı kadarıyla İmamoğlu’nun 2.5 puan farkla önde olduğunu ama bu farkın henüz kesin bir kazanma ima etmediğini de not etmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Konda Araştırma'nın eski Genel Müdürü Bekir Ağırdır, İstanbul seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Oksijen gazetesindeki yazısında Ağırdır, "25 Ocak-17 Şubat arasında İmamoğlu ve Kurum arasındaki fark daralmış gibi görünse de 17 Şubat’tan bu yana yarış İmamoğlu’nun lehine dönmüş durumda" ifadelerini kullandı.

Ağırdır, şöyle devam etti: "Farklı araştırmalarda İmamoğlu-Kurum oy farkı 1.5 ile 5 puan arasında görünse de hesaplamalara göre fark 21 Şubat’tan bu yana İmamoğlu’nun lehine ortalama 2.5 puan gibi gözüküyor. Bu oran yaklaşık 250 bin İstanbullu seçmene tekabül ediyor."

Bekir Ağırdır, bugünkü puan farkının İmamoğlu'nun başarısı olduğunu kaydederek, "Başbaşa gerçekleşen, 15 bin oyla İmamoğlu’nun kazandığı 31 Mart 2019 seçim sonuçlarıyla kıyaslandığında tüm kısıtlamalara karşın bugünkü puan farkı İmamoğlu’nun başarısıdır ama 23 gün sonrasını henüz garantileyen bir sonuç da değil kuşkusuz" dedi.

"KESİN BİR KAZANMA İMA ETMİYOR"

Ağırdır, şunları söyledi:

"31 Ocak’ta bu sütunlardaki yazımızı bitirirken gözlemimiz, “Muhalefetteki dağılmaya ve yıkıcı karşılıklı söylemlere bakılınca İmamoğlu’nun iki ay önceki kağıt üzerindeki avantajının kaybolduğunu ve İmamoğlu-Kurum yarışının başa baş bir noktadan başladığını söyleyebiliriz” demiştik. Geçen altı haftadan sonra araştırmalara yansıdığı kadarıyla İmamoğlu’nun 2.5 puan farkla önde olduğunu ama bu farkın henüz kesin bir kazanma ima etmediğini de not etmeliyiz."