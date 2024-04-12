Bekir Bozdağ'dan 31 Mart değerlendirmesi: "Sorumlusu bizleriz"

AKP'li Bekir Bozdağ, yerel seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Şanlıurfa’da konuşan Bozdağ, "Ortaya çıkan sonucun sorumluları bizleriz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve AKP Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa’da partililerle bayramlaşma programında yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Bozdağ, “Bu mesajı doğru okumak ve gereklerini de dosdoğru yerine getirmek bizlerin birinci önceliği olacaktır. Ortaya çıkan sonucun sorumluları bizleriz" dedi.

Bozdağ, AKP Şanlıurfa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

"SORUMLULARI BİZLERİZ"

Bekir Bozdağ, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Ortaya çıkan sonucun sorumluları bizleriz. Bu mesajı doğru okumak ve gereklerini de dosdoğru yerine getirmek bizlerin birinci önceliği olacaktır. Ortaya çıkan sonucun sorumluları bizleriz. Şanlıurfa ve hemşehrilerimiz değildir.

O nedenle de biz bu sorumluluk bilinci içerisinde Şanlıurfamızda yeni dönemde partimizin daha da güçlenerek yola devamı için yapılması lazım gelenleri milletimizden de aldığımız mesaj ve uyarı doğrultusunda kararlılıkla yerine getireceğimizden hiçbir hemşehrimizin tereddüdü olmamalıdır."

NE OLMUŞTU?

31 Mahalli İdareler Seçiminde büyük bir atılım gerçekleştiren CHP, ülke genelinde 37.77 oy alarak birinci parti oldu. Aldığı büyükşehir ve il sayısını 35'e çıkardı.

İktidar partisi AKP ise 24 ili kazanarak ülke genelinde yüzde 35.49 oy aldı.

AKP'nin oylarında son seçimlere göre ciddi bir düşüş yaşanmıştı.