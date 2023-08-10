Beklenen İstanbul depremi çevre illere yönlendirdi: Hangi il öne çıkıyor?

“Depremlerin etkisiyle İstanbul’daki birçok vatandaş, son dönemde çevre illere taşınma eğilimi gösteriyor" değerlendirmesi yapan Gayrimenkul ve Yatırım Uzmanı Uğur Öztürk, bu durumun yatırımcı tercihlerini de etkilediğini belirtti. Öztürk, yatırımcı için Kocaeli'nin öne çıktığını söyleyerek, "Kocaeli’nde ortalama konut metrekare fiyatları son 3 yılda yüzde 565,2 artarak 14 bin 785 TL olurken, yatırımın geri dönüş süresi 16 yıl olarak hesaplanıyor” şeklinde konuştu.

Gayrimenkul ve Yatırım Uzmanı Uğur Öztürk, konut ve emlak krizinin yaşandığı Türkiye'deki eğilimlere ilişkin yaptığı açıklamada İstanbul'daki birçok yurttaşın beklenen deprem nedeniyle çevre illere yöneldiğini, yatırımcı için de Kocaeli'nin öne plana çıktığını belirtti.

Gayrimenkul yatırımlarının getiri potansiyelinin bölgeye göre değişiklik gösterdiğini söyleyen Invest Global Gayrimenkul Kurucusu Uğur Öztürk, “2023’te 89,11 milyar dolar değere ulaşan gayrimenkul sektörünün 2028’e kadar 151,23 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu tablo ülkemizdeki yatırımcıların harekete geçmesi için yeşil ışık yakarken, yatırımların getiri potansiyeli bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Örneğin son dönemde meydana gelen depremlerin etkisiyle birlikte özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerden başka illere göç dalgası, farklı şehirlerdeki gayrimenkullerin değer kazanmasına kapı aralıyor” diye konuştu.

Özellikle İstanbul ve İzmir’de yaşayanların çevre illere taşınma eğilimi gösterdiklerini ifade eden Öztürk, “İstanbul’daki birçok vatandaş, son dönemde çevre illere taşınma eğilimi gösteriyor. Bu durumun gayrimenkullerin değerini etkilemesi yatırımcıların tercihlerinde kritik bir rol oynuyor. Örneğin Kocaeli’nde ortalama konut metrekare fiyatları son 3 yılda yüzde 565,2 artarak 14 bin 785 TL olurken, yatırımın geri dönüş süresi 16 yıl olarak hesaplanıyor" dedi.

İZMİR İÇİN MUĞLA ÖNE ÇIKIYOR

"Aynı şekilde İzmir’den Muğla gibi illere göç hareketi de bu şehirlerdeki gayrimenkul değerlerini etkiliyor" diyen Öztürk, Muğla’daki konut fiyatlarının 3 yılda yüzde 712.9 yükselişle metrekare 29 bin 539 TL’ye ulaştığı görülürken, geri dönüş süresi 21 yıl olarak ölçülüyor. Yatırımcılar da bu koşulları kirayla gelir etmek üzere avantaja çeviriyor. Öyle ki Kocaeli’nde kira ortalaması 15.000 TL civarı iken, Muğla Bodrum çevresinde 25 bin civarında seyrediyor. Yani ikisi de büyük şehirlerle yarışıyor” açıklaması yaptı.