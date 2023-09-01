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Belarus, Polonya'nın hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı

Belarus Devlet Sınır Komitesi, Polonya'ya ait askeri helikopterin Belarus hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi.

Dünya
  • 01.09.2023 22:16
  • Giriş: 01.09.2023 22:16
  • Güncelleme: 01.09.2023 22:20
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Belarus, Polonya'nın hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı

Belarus, Polonya'nın askeri helikopter ile Belarus'un hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu

Devlet Sınır Komitesinden yapılan açıklamada, Polonya’ya ait Mi-24 tipi askeri helikopterin Grodno bölgesine girdiği belirtildi.

Polonya'nın Belarus hava sahasını ihlal ettiği aktarılan açıklamada, helikopterin, Belarus'tan 1,2 kilometre kadar içeri girdikten sonra geri döndüğü kaydedildi.

Belarus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Polonya’nın maslahatgüzarının Bakanlığa çağrıldığı ve kendisinden ihlalle ilgili açıklama talep edildiği bildirildi.

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