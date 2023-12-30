Belarus'un ilk uluslararası insan hakları ödülleri sahiplerini buldu

"Emil Çeçko Uluslararası İnsan Hakları Vakfı" tarafından organize edilen insan hakları ödülleri, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

HABER MERKEZİ

Belarus tarihinde ilk kez insan hakları alanında uluslararası ödüller, başkent Minsk'te düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Etkinlik, ülkenin evrensel insan haklarını savunma, koruma ve geliştirme alanında kurulan ilk sivil toplum örgütü niteliğinde olan "Emil Çeçko Uluslararası İnsan Hakları Vakfı" tarafından organize edildi.

Ödüller için Almanya, Rusya, İrlanda, Azerbaycan, Türkiye ve Hollanda başta olmak üzere birçok ülkeden aday, jüriye insan haklarına ilişkin çalışmaları ile söz konusu alanda gerçekleştirecekleri projelerini sundu.

Almanya'dan Veronika Naydenova ve Mark-Gero Brill çifti, ülkelerinde faaliyet yürüttükleri "Savaş Çocukları" adlı sivil toplum örgütündeki etkinlikleri adına birincilik ödülüne layık görüldü.

Hollanda'dan Sonja van den Ende adlı gazeteci Suriye, Ortadoğu ve Rusya Federasyonu üzerine haberleri ve hayata geçirdiği çalışmalardan ötürü ikincilik ödülünü aldı.

Gazeteci ve yazar Okay Deprem ise 2014 yılından beri Donbasslı sivil insanların, yerel halkın uğradığı mağduriyetler ile sosyal, insani ve iktisadi yıkıma ilişkin birçok haberi ile üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

EMİL ÇEÇKO KİMDİR?

2022 senesine kadar Polonya Ordusu'nun 16. Pomeranya Mekanize Bölüğü'nde görevli 26 yaşında genç bir subay olan Emil Çeçko, Belarus ile Polonya sınırında daha 2021 yılında patlak veren büyük göçmen krizi sonrası sınırda görevlendirildi. Göçmenleri "her ne pahasına olursa olsun" durdurma emrini reddeden Çeçko, tek başına geçerek Belarus Cumhuriyeti tarafına siyasi sığınma başvurusu yaptı. Çeçko bundan bir sene sonra Minsk'teki evinde ölü bulundu.