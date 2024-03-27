Belçika Başbakanı: PKK için gösteri tolere edilemez

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, "PKK gibi, terör örgütü olarak sınıflandırılan bir örgüte sempati gösterisi yapmak ve provokasyonda bulunmak tolere edilemez" dedi.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, "PKK gibi, terör örgütü olarak sınıflandırılan bir örgüte sempati gösterisi yapmak ve provokasyonda bulunmak tolere edilemez" dedi.

De Croo, Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası yaptığı basın toplantısında, son günlerde ülkenin farklı yerlerinde yaşananlarla ilgili konuştu.

Belçika'da düşünce ve ifade özgürlüğü içinde yaşandığını belirten De Croo, "PKK gibi, terör örgütü olarak sınıflandırılan bir örgüte sempati gösterisi yapmak ve provokasyonda bulunmak tolere edilemez" ifadesini kullandı.

"YURTDIŞINDAN ORGANİZE EDİLDİĞİNE DAİR BİLGİ YOK"

De Croo, "Şu mesajı açıkça vermek istiyoruz: Provokasyonlar durmalı" dedi.

Şiddet olaylarına yurtdışından gelen çok sayıda kişinin de katıldığını kaydeden De Croo, "Ancak bunun yurtdışından organize edildiğine dair elimizde herhangi bir bulgu yok" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

150 kişilik grup, 25 Mart'ta Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu önünde barikatları sökmüş ve polisle arbede yaşanmıştı.

Önce Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinin bulunduğu caddeye, ardından Avrupa Birliği kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na doğru yürümek isteyen kalabalık, polis engeliyle karşılaşmıştı.

Liege'e bağlı, Cheratte köyünde de olaylar çıkmıştı.

Olaylar ise 24 Mart'ta Newroz kutlamaları sırasında başlamıştı.