Belçika'da bir ilk: Ordu, Onur Yürüyüşü’ne katılıyor

Belçika Silahlı Kuvvetleri, LGBT+ topluluğuyla dayanışma amacıyla bu yılki teması “herkesin kendisi olabileceği güvenli bir ortam için cesur çözüm” olarak belirlenen Anvers (Antwerp) Onur Yürüyüşü’ne ilk kez katılıyor. Cumartesi öğleden sonra başlayan ve devam eden Onur Yürüyüşü etkinliklerinde, ordu mensupları askeri üniformaları ile yer alıyor.

Belçika'da ordu mensupları, Cumartesi öğleden sonra başlayan ve hafta sonu devam edecek olan Onur Yürüyüşü’ne ilk kez katılıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Belçika Savunma Bakanlığı mensupları, 10 yıldır Onur Yürüyüşü’nde yer alan Anvers polisinin daveti üzerine, etkinliğe katılma kararı aldı.

Belçika Savunma Gökkuşağı Topluluğu Başkanı Bart Dewulf, "Bunun bir tabu olduğunu söylemeye cesaret edemiyorum ama ordu bünyesinde gey, lezbiyen ya da transseksüel olarak, kendiniz olmak kolay değil. O yüzden burada olduğumuzu göstermemiz çok önemli” dedi.

Belçika’daki birçok siyasi parti de yürüyüşe destek veriyor.

Bu yılki teması “herkesin kendisi olabileceği güvenli bir ortam için cesur çözüm” olarak belirlenen Anvers Onur Yürüyüşü'ne katılım, önceki yıllara göre önemli ölçüde arttı.

74 FARKLI DELEGASYONDAN KATILIM SAĞLANIYOR

Etkinliğe 74 farklı delegasyondan oluşan yaklaşık 140 bin kişi katılıyor. Belçika medyasına bağlı kuruluşlar, “Media United” adı altında ortaklaşa bir TIR ile yürüyüşe katıldı. Birçok ünlü ekran yüzü geçit töreninde yer aldı.

Polis eskortu öncülüğünde başlayan Anvers Onur Yürüyüşü’ne Brüksel Hava Yolları, Proximus, toplu taşıma şirketi De Lijn ve SD Worx gibi birçok şirket de bu yıl ilk kez birer heyet gönderdi.

DUA TÖRENİ YAPILACAK

Hafta sonu Anvers’in birçok noktasındaki etkinliklerle devam edecek olan Onur Yürüyüşü kapsamında, değişik inanç mensubu LGBT+ gençlerin katılımıyla “ekümenik dua töreni” yapılacak. Etkinliği düzenleyen gençler, "Çeşitliliğin güzelliğini kutlamak istiyoruz, çünkü Tanrı sevgidir ve tüm insanları kucaklamak ister" dedi.

Etkinlik, Pazar akşamı düzenlenecek Kapanış Festivali ile sona erecek.