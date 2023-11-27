Belçika'da bomba alarmı: 27 okul kapatıldı

Belçika'nın başkenti Brüksel ve Brabant bölgesinde, bomba alarmı nedeniyle 27 okul kapatıldı. Yapılan açıklamada kapatılan 27 okulun polis tarafından korunduğu aktarıldı.

Belçika'da yapılan bomba ihbarı nedeniyle başkent Brüksel ve Brabant bölgesinde çok sayıda okulun kapalı kalacağı belirtildi.

Reuters'ta yer alan habere göre; Valonya-Brüksel Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Pazar akşamı geç saatlerde bir bomba ihbarı geldiği, bugün 27 okulun kapatılacağı ifade edildi.

Açıklamada, "ihtiyatlılık ilkesine sıkı sıkıya bağlı olarak" kapatma kararı alındığı ve kapatılan 27 okulun polis tarafından korunduğu aktarıldı.