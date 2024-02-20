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Belçika'da mahkemeden başörtüsü kararı: İşe alınmayan kişinin itirazı reddedildi

Belçika'da iş mahkemesi, başörtüsü nedeniyle Brüksel Belediyesinin işe almayı reddettiği kadının açtığı itiraz davasında olumsuz karar verdi.

Dünya
  • 20.02.2024 14:24
  • Giriş: 20.02.2024 14:24
  • Güncelleme: 20.02.2024 14:27
Kaynak: AA
Belçika'da mahkemeden başörtüsü kararı: İşe alınmayan kişinin itirazı reddedildi
Fotoğraf: AA

Belçika'da mahkeme, başörtüsü nedeniyle işe alınmayan kişinin itirazını reddetti  

Ulusal basına göre, Brüksel Belediyesi'ne Ocak 2021'de yaptığı iş başvurusu başörtüsü nedeniyle kabul edilmeyen kadın ayrımcılığa uğradığı gerekçesiyle dava açtı.

Brüksel Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, Aralık 2022'de belediye haklı bulundu.

Davacı bunun üzerine konuyu Ocak 2023'te Brüksel İş Mahkemesine taşıdı.

Ancak mahkeme, Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanının kararını gerekçe göstererek kadının ayrımcılığa uğramadığına hükmetti.

AB Adalet Divanı, 28 Kasım 2023'te üye ülkelerde kamu idarelerinin, çalışanların iş yerlerinde dini inanç simgeleyen nesneleri takmasını yasaklayabileceğine karar vermişti.

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