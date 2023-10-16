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Belçika - İsveç maçı saldırı nedeniyle yarıda kaldı

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu’nda oynanan Belçika-İsveç maçı silahlı saldırı nedeniyle yarıda kaldı.

Spor
  • 16.10.2023 23:37
  • Giriş: 16.10.2023 23:37
  • Güncelleme: 16.10.2023 23:39
Kaynak: iHA
Belçika - İsveç maçı saldırı nedeniyle yarıda kaldı
FOTOĞRAF: İHA

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu’nda oynanan Belçika-İsveç maçı silahlı saldırı nedeniyle yarıda kaldı.
2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri F Grubu’nda oynanan Belçika - İsveç silahlı saldırı nedeniyle yarıda kaldı.

İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona eren mücadele stadyum çevresinde yaşanan silahlı saldırılar sonucu oyuncuların sahaya çıkmaması nedeniyle başlamadı. Saldırıda ölen 2 kişinin müsabakayı izlemek için gelen İsveç vatandaşları olduğu öğrenildi.
Maç iptal edilirken, Brüksel'de yüksek düzeyde terör alarmına geçildi.

Brükselde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti
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