Belçika’da Diyanet’e bağlı camiye homofobi cezası

Haber Merkezi

Belçika’da Diyanet Vakfı’na bağlı Tessenderlo Camisi’nde geçen sonbaharda verilen bir vaazdaki “homofobik ifadeler” nedeniyle söz konusu caminin ruhsatının iptali istendi. Flaman Adalet Bakanı Zuhal Demir de “nefret söylemi ve ayrımcılık” gerekçesiyle cami yönetimi hakkında federal polise suç duyurusunda bulundu. Demir, aynı zamanda Belçika’daki tüm Diyanet camilerinin ruhsatının iptalini istedi.

Vaazda, LGBTİ+ bireylerden "alfabenin çocukları" tanımlamasıyla söz edilerek şu ifadeler kullanılmıştı: “Bu alfabenin çocuklarına pek çok hak verdiler, hasta değil dediler, doğru, onlar hasta değiller, asla hasta olmazlar, bu sapkınlığa başvuranlar hasta değil, sapıktır. Hastalık farklı bir şey, hastalıkların tedavisi var ama bu hastalık değil sapkınlıktır.”