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Belediye başkanlığına seçilen dört ismin milletvekilliği düştü

Belediye başkanlığına seçilen milletvekilleri Abdurrahman Tutdere, Burcu Köksal, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal'ın milletvekilliği düştü.

Güncel
  • 16.04.2024 16:42
  • Giriş: 16.04.2024 16:42
  • Güncelleme: 16.04.2024 16:55
Kaynak: Haber Merkezi
Belediye başkanlığına seçilen dört ismin milletvekilliği düştü
Fotoğraf: AA

31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanlığına seçilen Cumhuriyet Halk Partili (CHP) 4 ismin milletvekilliği düştü.  

Adıyaman Belediye Başkanı seçilen Abdurrahman Tutdere, Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal, Kastamonu Belediye Başkanı seçilen Hasan Baltacı ile Kırıkkale Belediye Başkanı seçilen Ahmet Önal'ın milletvekilliği düşürüldü. 

Karar Meclis Genel Kurulu'nda okundu.

Böylelikle CHP'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 125'e düşmüş oldu. 

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