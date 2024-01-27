Belediye cadı avına çıkmış

AKP’li Altınok dönemindeki usulsüzlükleri ortaya koyan rapordan yeni bir ayrıntı daha çıktı. Keçiören Belediyesi’nin Ak döneminde, kendisiyle ilgili atılan tweetlerin incelenmesi’ için bir şirketle anlaştığı belirlendi.

Mustafa BİLDİRCİN

BirGün’ün kamuoyunun gündemine getirdiği Keçiören Belediyesi’ne yönelik müfettiş raporunda yer alan ve “Bu kadarı da olmaz” dedirten tespitlere bir yenisi daha eklendi.



Belediyenin, “Başkan hakkında atılan tweetlerin incelenmesi” için özel bir şirketle anlaştığı öğrenildi. Bu kapsamda gerçekleştirilen harcamanın detaylarına ise raporda yer verilmedi.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Mülkiye Müfettişleri, AKP’li Keçiören Belediye Başkanlığı’nda teftiş gerçekleştirdi. Ocak 2013-Haziran 2022 dönemini kapsayan teftişlerin ardından bir rapor hazırlandı. Müfettişlerin raporu, AKP’li belediyenin özel kalem müdürlüğü kadrosunu Turgut Altınok ve Mustafa Ak döneminde, “Memurluğa sınavsız geçişin adresi” olarak kullandırıldığını ortaya koydu.

CADI AVI

Müfettiş raporu ile ortaya konulan ve kamuoyunda tepki çeken uygulamanın ardından raporda dikkati çeken bir yeni usulsüzlük daha olduğu belirlendi. Keçiören Belediyesi’nin, AKP’li Mustafa Ak döneminde sosyal medyada adeta cadı avına çıktığı bildirildi.

TWEET İNCELEMESİ

Keçiören Belediyesi’nin hesaplarında incelemelerde bulunan İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin radarına bir ihale takıldı. Müfettişlerin raporuna göre, Mustafa Ak döneminde, “Kaynak Veri Analizleri Raporu Hizmet Alım İşi” ihalesi gerçekleştirildi. İhalenin teknik şartnamesinin olmadığını fark eden müfettişler, ihalenin içeriğin ise dikkati çekici olduğunu kaydetti. Rapora göre, ihale kapsamında Ocak-2017-Eylül 2018 tarihleri arasında Mustafa Ak döneminde atılan tweetler inceletildi. Şirket ile 80 bin ile 100 bin tweetin incelenmesi karşılığında anlaşıldığı ifade edildi.

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Usulsüzlük yuvasına döndü

AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok dönemini de kapsayan raporda, belediyenin özel kalem müdürlüğü kadrosunun, “Memuriyete sınavsız geçişin adresi” olduğu kaydedildi. Özel kalem kadrosunun suistimal edildiğini tespit eden müfettişler, raporda şu ifadeleri kullandı:

“Teftişe tabi dönem içerisinde özel kalem müdürlüğünde yapılan atama sayısının, istisnai kadro niteliğinde olan ve özel kalem müdürlüğü kadrosunun devlet memurluğuna sınavsız bir biçimde girilmesine imkan verecek bir yönteme dönüştürüldüğü izlenimi edinilmiş olup, konu hakkında İçişleri Bakanlığı’nın 3 Haziran 2009 tarih ve 14626 sayılı genelgesinde belirtilen hususlara riayet edilmesi sağlanmalıdır.”