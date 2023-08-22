Belediye çalışanına küfür edip tehdit savuran daire başkanı görevden alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, belediye bünyesinde çalıştığı öne sürülen kişiye bilinmeyen nedenle küfür ve tehdit savurduğu anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından görevden alındı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, Tatlısu hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Belediye personeline küfür ederek tehditler savurduğu görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu’nun görevine son verildi.

ABB'nin eski ismi Twitter olan sosyal medya uygulaması 'X' hesabından yapılan açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yaşananları tasvip etmemiz mümkün değildir" denildi.

Açıklamanın devamında, "Yönetim anlayışımız gereğince konuyla ilgili soruşturma başlatılmış olup görüntülerde yer alan bürokratın Daire Başkanlığı görevine son verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yaşananları tasvip etmemiz mümkün değildir. Yeni dönemde dürüstlük, şeffaflık, adalet ve yetim hakkının korunması gibi ilkeler bize ışık tutmaktadır. Bu ilkelerin yanı sıra asgari nezaket kurallarını da çok önemsiyoruz. Yönetim anlayışımız gereğince konuyla ilgili soruşturma başlatılmış olup görüntülerde yer alan bürokratın Daire Başkanlığı görevine son verilmiştir.”

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Bir bürokratımızın gizli çekilmiş görüntüleri ile kamuoyuna yansıyan paylaşımlar üzerine;



Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yaşananları tasvip etmemiz mümkün değildir.



Yeni dönemde dürüstlük, şeffaflık, adalet ve yetim hakkının korunması gibi ilkeler bize ışık… — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) August 22, 2023

NE OLMUŞTU?

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Tatlısu, ABB personeli olduğu iddia edilen bir kişiyle bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Önce telefonda başlayan, ardından yüz yüze gerçekleşen tartışma görüntüleri bir cep telefonuna kaydedildi.

Görüntülerde Tatlısu’nun personele küfür ederek tehditler savurduğu görülürken, personele “Sen de, eşin de hemen istifa edin” dediği fark edildi. Yaşanan olay ise sosyal medyada gündem oldu.