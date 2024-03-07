Belediye çiftçiye destek için arazileri üretime açtı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvan üreticilerine sağladığı yem desteğini artırmak için ilk kez kendi arazilerini tarıma açtı. Urla ve Tire’de toplam 60 dönüm alana arpa ekildi. Tarlalardan elde edilen yem bitkileri yine küçük üreticiye ücretsiz dağıtılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç, “İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer’in küçük üreticiyi doğduğu yerde doyurma hedefiyle İzmir genelinde küçükbaş hayvancılığa desteklerini artırdı. 2020 yılında başlatılan küçükbaş yem dağıtım projesi kapsamında, toplam 153 mahallede 947 üreticiye yaklaşık 2 buçuk ton yem dağıtıldı ve böylelikle küçük üreticiye 9 milyon 250 bin TL destek sağlanmış oldu” dedi.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim AR-GE Koordinasyon Şube Müdürlüğü’nde görevli ziraat mühendisi İlker Ağın da “Belediye mülkiyetindeki tarım arazilerini değerlendirmek ve onları üretime kazandırmak amacıyla söz konusu arazilere bu yıl ilk defa ekim yaptık. Urla ve Tire’deki arazilerimizi arpa ekerek değerlendirdik. Elde ettiğimiz ürünler, küçükbaş üreticimize gidecek” diye konuştu.