Belediye devredilmeden evrak imzalatma kuyruğuna girdiler!

AKP'li Hilmi Türkmen'in yönettiği Üsküdar Belediyesi’ni CHP'nin kazanmasının ardından çok sayıda kişinin İmar Müdürlüğü önünde 'evrak imzalatmak' için kuyruğa girdiği belirtildi.

İsmail ARI

İstanbul’da AKP’li Hilmi Türkmen yönetimindeki Üsküdar Belediyesi’ni yıllar sonra CHP aldı. Üsküdar Belediyesi’nin yeni başkanı CHP’li Sinem Dedetaş ise hâlâ mazbatasını almadığı için görevi devralamadı.

AKP yönetimindeki son günlerine giren belediyede dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Birçok şahsın belediyenin İmar Müdürlüğü önünde 'evrak imzalatmak' için kuyruğa girdiği belirtildi.

Ayrıca belediyenin birçok çalışanının bugün de işe gelmedi öğrenildi.