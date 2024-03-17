Belediye, engelli sporcuları kandırdı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şampiyon olan engelli sporculara verileceğini açıkladığı 100’er bin TL’lik ödülü vermedi. CHP’li Kalkan ödülün, AKP’li belediye başkanları arasındaki çekişme nedeniyle verilmediğini söyledi.

İsmail ARI

AKP’li Fatma Şahin’in yönettiği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin engelli sporculara verdiği ödül sözünü tutmadığı ortaya çıktı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2023 Kasım ayı toplantısında, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Şahinbey Belediyesi Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı sporcu ve teknik kadrosuna toplam 1 milyon 700 bin lira ödül verilmesi kararı alındı.

17 kişiye kişi başı 100 bin lira ödül verileceği ifade edildi. Ancak aradan yaklaşık 5 ay geçmesine rağmen para ödülü hâlâ ödenmedi.

Ödül’ün AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu arasındaki çekişme nedeniyle ödenmediğini söyleyen Şahinbey Belediye Meclisi Üyesi CHP’li Uğur Kalkan, “Şahinbey Belediyesi Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı sporcu ve teknik kadrosundan ödül verilmesi kararı alınmıştı. Bu karar yerinde ve güzel bir karardı. Şehrimizi yurtiçinde ve yurtdışında başarıyla temsil eden kulüplerin ve sporcuların desteklenmesini meclis üyesi olduğum dönemde de hep savundum. Aradan aylar geçmesine rağmen bu oyuncuların ve teknik ekiplerin ödülleri kendilerine takdim edilmedi. Konuyu araştırdığımız zaman AKP'li belediye başkanlarının kendi aralarındaki çekişmenin buraya da yansıdığı görüyoruz” dedi.

“Belediye başkanları kendi aralarında sorunlar yaşayabilir. Bu sorunlar başarılı sporcuların analarının ak sütü gibi helal ödülünü almasına engel olmamalı” ifadelerini kullanan CHP’li Kalkan sözlerini şöyle tamamladı: “Bu konuda hem Fatma Şahin'e hem de Mehmet Tahmazoğlu'na çağrıda bulunuyorum. Bu 17 kişinin 100'er bin liralık ödülünün bir an önce verilmesini bekliyorum. Daha önce yine aynı sporcuların Şahinbey Belediyesi'ndeki geciktirilen ödülü de Meclis toplantısında hatırlatmam üzerine çok kısa sürede oyunculara takdim edilmişti.”