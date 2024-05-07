Belediye İş Sendikası: “Çalışan insanların ekmeğiyle oynamayın”

Belediye İş Sendikası 2 Nolu Şubesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU’da 50’ye yakın işçinin işten çıkarılması sonrası açıklamada bulundu. Açıklamada, “Çalışan insanların onuruyla, ekmeğiyle oynamayın” denildi.

BİRGÜN EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU’da 50’ye yakın işçinin işten çıkarılması sonrası Belediye İş Sendikası 2 Nolu Şubesi açıklama gerçekleştirdi.

Açıklamada, “31 Mart Yerel Seçimleri, ülkemiz siyasi tarihini doğrudan etkileyebilecek çok önemli bir dönüm noktası olmuştur. Sendikamızın örgütlü olduğu İzmir’de de belediye yönetimlerinde değişiklikler yaşanmıştır. Bu çerçevede Genel Başkanımız Nihat Yurdakul başkanlığında Belediye-İş Şube başkanları yeni seçilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a bir kutlama ziyaretinde bulunmuştur. Ziyarette Sayın Tugay’ın göreve devralması sonrası belediyede işten çıkarma iddiaları gündeme gelmiş, sendikamız yetkilileri de sürece ilişkin ilkesel duruşunu ortaya koymuştur. Sendikamız, hangi yönetim döneminde alınırsa alınsın, hukuka uygun şekilde işe alınan, işini yapan emekçinin ekmeğinden, işinden edilmesine karşı olduğunu açıkça belirtmiştir. Görüşmede Belediye-İş’in, emeğe saygısı olmayan, hukuka, toplu sözleşmeye aykırı bir şekilde işe alınanların da karşısında olduğu açıkça belirtilmiştir. Adalet isteyenler adil olacak, şeffaf olacak. Biz şeffaflık istiyoruz biz adalet istiyoruz” diye belirtildi.

“HERKESİN BOYUNU AŞAR”

“İzmir Büyükşehir bünyesinde 2000-3000 işçinin işten çıkarılacağı söyleniyor. Bu söylemler tüm emekçileri tedirgin ediyor, emekçileri, tedirgin etmeyin” diye vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İZSU Genel Müdürü, Gürkan Erdoğan ‘ben siyasi sorumluluğu alıyorum’ diye işçi çıkarıyor. Neye göre, hangi gerekçeyle? Bu tür tavırlar, çalışma hayatında tedirginliğe kaosa yol açar. Yasalar ve yönetmelikler neyi gerektiriyorsa onu yapacaksınız. Onun yakını, bunun döneminde işe girdi, eski yönetimde istihdam edildi gibi gerekçelerle insanlar işten çıkartılamaz. Hele ki başkanın dışında müdürlerin şahsi inisiyatifleri herkesin boyunu aşar. Üstelik siyasi sorumluluk, atanan değil seçilendedir. Siyasi sorumluluk İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Tugay’dadır. Demokrasi isteyenler, demokrat olacak. ‘Emekçinin ekmeği ve işiyle oynamayız’ deyip, nerede hazırlandığı belli olmayan, birtakım listeler hazırlayıp alın teri döken insanları, ekmeğinin peşinde olanları haksızca, hukuksuzca, hakkaniyete aykırı bir şekilde, kapı önüne koymayacaksınız. Çalışan insanların onuruyla, ekmeğiyle oynamayın.”

Açıklamada şunlar belirtildi: “Alın teri döken işçi ile çalışmadan ücret alanları hiç kimse aynı kefeye koyamaz, koymamalı. Ülke çapında birçok belediyenin borç batağında olduğu açık. Ancak tasarruf deyince ilk akla gelenin de işçinin ücreti veya işçiyi işten çıkarma düşüncesi de kabul edilebilir bir düşünce değildir. Unutmayın son seçimde halkımız, rantçı belediyeciliğe karşı sosyal politikalara önem veren halkçı belediyeciliği ve kamucu siyaseti tercih ettiğini ortaya koymuştur. Eğer tasarruf yapacaksanız, tasarrufu çalışmadan ücret alanlardan yapın. Belediyenin kaynaklarını taşerona, müteahhitlere vermeyin tüm işleri kamucu bir anlayışla belediye işçisiyle yapın. Siyasi kaygı gütmeden, şeffaf bir şekilde çalışanla, çalışmayan, alın teri dökenle, bankamatikçileri ayırt edin. Buna kimsenin itirazı olamaz. Eğer bunu yapmazsanız karşınızda ekmeğinin peşinde olan binleri bulursunuz.”