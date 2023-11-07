Belediye işçilerinden ‘adil ücret’ eylemi

Emek Servisi

Rüşvet iddialarında gündeme gelen Bağlar Belediyesi'nde işçiler düşük ücretleri protesto etmek için eylem düzenledi.

Diyarbakır Bağlar Belediyesi geçen hafta rüşvet iddialarıyla gündeme gelmişti. Başkan yardımcısı ve imar müdürü rüşvetten tutuklanırken, başkan hakkında ise yurt dışı yasağı getirildi. Belediye ile DİSK'e bağlı Genel-İş 2 No'lu Şube arasında yürütülen ek protokol çalışmalarının sonuçsuz kalması üzerine işçiler dün belediyenin önünde açıklama yaptı. "Protokol hakkımız söke söke alırız", "Direne direne kazanacağız" sloganları atan işçiler ve 'Sefalet ücretine hayır' pankartı açtı. Genel İş 2 No’lu Şube Eşbaşkanı Behçet Barut, vergi diliminden kaynaklı işçi maaşlarının açlık sınırının altına düştüğünü, ücretlerin yükseltilmesi konusunda yaptığı görüşmelerin sonuçsuz kaldığını belirtti. Barut, "Belediye yetkilileri nisan ayından beri defalarca söz vermesine rağmen söyledikleri 'işçiyi enflasyona ezdirmeyeceğiz' sözlerini yerine getirmemişlerdir. Ayrıca bu tartışmalar arasında belediye yönetiminin ihmalkârlığı nedeniyle promosyon hakkımız da elimizden alınmıştır. Emekçi arkadaşlarımız ve iradelerini yok sayanlara karşı mücadelemiz devam edecek" dedi.