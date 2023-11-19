Belediye işçisi çöplükte kayboldu: Arama çalışmaları başladı
Kayseri'de Molu Düzenli Çöp Toplama ve Kompost Tesislerinde görevli belediye işçisinin, çöp kamyonundan dökülen çöp yığınlarının altında kaybolduğu öne sürüldü. Ekipler; iş makineleri yardımıyla çöplerin boşaltıldığı alanda Z.M.'yi arama çalışması başlattı.
Kayseri'de Molu Düzenli Çöp Toplama ve Kompost Tesislerinde kaybolduğu iddia edilen işçi için arama çalışmaları başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri - Ankara karayolu üzerinde bulunan Molu Düzenli Çöp Toplama ve Kompost Tesislerinde; Z.M.'nin (45) kaybolduğu ihbarı yapıldı.
Çöp toplama aracının boşalttığı çöplerin altında kaldığı iddia edilen Z.M.'yi aramak için jandarma, AFAD, Türkuaz Arama Kurtarma Derneği ve ANDA ekipleri sevk edildi. Ekipler; iş makineleri yardımıyla çöplerin boşaltıldığı alanda Z.M.'yi arama çalışması başlattı.
Yaklaşık 3 saat süren çalışmalarda Z.M.'ye ulaşılamazken, arama çalışmaları yoğun yağış nedeniyle sonlandırıldı.
Ekipler, sabah erken saatlerde Z.M.'yi aramak için çalışmaları tekrar başlattı.