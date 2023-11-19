Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Belediye işçisi çöplükte kayboldu: Arama çalışmaları başladı

Kayseri'de Molu Düzenli Çöp Toplama ve Kompost Tesislerinde görevli belediye işçisinin, çöp kamyonundan dökülen çöp yığınlarının altında kaybolduğu öne sürüldü. Ekipler; iş makineleri yardımıyla çöplerin boşaltıldığı alanda Z.M.'yi arama çalışması başlattı.

Çalışma Yaşamı
  • 19.11.2023 07:26
  • Giriş: 19.11.2023 07:26
  • Güncelleme: 19.11.2023 07:37
Kaynak: İHA
Belediye işçisi çöplükte kayboldu: Arama çalışmaları başladı
Fotoğraf: İHA

Kayseri'de Molu Düzenli Çöp Toplama ve Kompost Tesislerinde kaybolduğu iddia edilen işçi için arama çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Ankara karayolu üzerinde bulunan Molu Düzenli Çöp Toplama ve Kompost Tesislerinde; Z.M.'nin (45) kaybolduğu ihbarı yapıldı.

Çöp toplama aracının boşalttığı çöplerin altında kaldığı iddia edilen Z.M.'yi aramak için jandarma, AFAD, Türkuaz Arama Kurtarma Derneği ve ANDA ekipleri sevk edildi. Ekipler; iş makineleri yardımıyla çöplerin boşaltıldığı alanda Z.M.'yi arama çalışması başlattı. 

Yaklaşık 3 saat süren çalışmalarda Z.M.'ye ulaşılamazken, arama çalışmaları yoğun yağış nedeniyle sonlandırıldı.

Ekipler, sabah erken saatlerde Z.M.'yi aramak için çalışmaları tekrar başlattı.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 