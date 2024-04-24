Belediye kasası TÜGVA’ya açılmış

AKP yönetimindeyken İzmit Belediyesi’nin kasasından TÜGVA için 1 milyon 8 bin TL harcandığı öğrenildi. CHP Grup Başkanvekili Gençtürk, “Bugün bu para 10 milyon TL’ye yakın. Vakıflara rant sağlanmış” dedi.

Mustafa KÖMÜŞ

Kocaeli İzmit Belediyesi Meclisi’nin geçen günlerde protokol feshi gerçekleştirdiği Ensar Vakfı ile Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) kamuya maliyeti belli oldu. TÜGVA’ya tahsis edilen taşınmazlar için belediyenin kasasından 2017-2019 yılları arasında 1 milyon TL’yi aşkın para çıktığı öğrenildi.

İzmit Belediyesi 26 Temmuz 2017’de TÜGVA’yla protokol imzaladı. 25 yıl süreyle imzalanan protokolle Tepeköy Bayındırlık Yurdu TÜGVA’ya tahsis edildi. Bu tahsisin ardından TÜGVA’nın tüm ihtiyaçları da belediye tarafından karşılandı. Belediyenin kasasından vakıf için toplam tutar 1 milyon 8 bin TL oldu. Yurda yatakhane ürünü alımından elektrik, su faturasına ve hırsız alarm sistemi kurulmasına kadar her şey belediye tarafından karşılandı.

Buna göre yapılan bazı harcamalar şöyle oldu:

• Tepeköy Öğrenci Yurdu yatakhane ürünleri alımı: 211 bin 732 TL

• 12 adet elektrik ve 12 adet su faturası: 8 bin 754 TL

• Tepeköy Öğrenci Yurdu tefrişatı: 160 bin 23 TL

• Vakıfla yapılan protokoller/çalışmalar: 302 bin 950 TL

• Hırsız alarm sistemi: 1000 TL

• SGK’ye kira bedeli: 250 bin 598 TL

Ensar Vakfı ile 28 Haziran Gençlik Merkezi’nin birlikte kullanımı amacıyla protokol yapıldı. Ancak fiili durumda Gençlik Merkezi’ne Ensar Vakfı kurucularından Nebi Güdük’ün ismi verildi. Gençlik Merkezi ise her ne kadar ‘birlikte kullanım’ denildiyse de Ensar Vakfı tarafından kullanıldı.

2019 yılında Sayıştay’ın yaptığı denetimlerde bu yapılan işlemlerin mevzuata aykırı olduğu tespit edildi. Ancak yurt binası ve gençlik merkezleri vakıflarda kalmaya devam etti. Son olarak geçen günlerde belediye meclisinde alınan kararla iki vakıfla yapılan protokol de feshedildi.

Konuya ilişkin BirGün’e konuşan İzmit Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Mehmet Nazım Gençtürk TÜGVA’nın kullandığı yurdun kapasitesinin 300 olduğunu ifade etti. Gençtürk şunları söyledi: “Vakıf öğrenci başına kamudan teşvik alıyor. Ayrıca öğrencilerden de para alıyor. Öğrenci başına ortalama 9 bin lira aldığını tahmin ediyoruz. Burası bir ticari işletme gibi kullanılmış. 2017-2019 arasında harcanan para bugünkü hesapla 10 milyon TL’ye yakın geliyor. Ayrıca tespit edemediklerimiz de var. Onları da eklenince rakamın boyutu daha da büyüyor. Konuyla ilgili müfettiş talep edeceğiz. Sayıştay ayni ve nakdi yardımların usulsüz olduğunu tespit etmişti. Bunlarla ilgili suç duyurusunda bulanacağız. Çıkmaları için ihtar çekeceğiz. Güzel güzel çıkacaklarını düşünmüyoruz. Daha sonrasında bir mahkeme süreci karşımıza çıkacaktır.”

Mehmet Nazım Gençtürk

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı’nın belediye meclisinde aldığı yetkiyle kentteki Pembe Köşk’ü Ensar Vakfı’na verdiğini hatırlatan Gençtürk şöyle devam etti: “Buna güveniyorlar. İlçe belediyesinde kaybettiklerini büyükşehir belediyesinden alacaklarını düşünüyorlar. Biz buna karşı da mücadele edeceğiz. Burada bir kamu yararı yok. Tamamen hukuka ve mevzuata aykırı vakıflara rant sağlayan bir işlem var. Her yerde buna karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.”