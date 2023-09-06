Belediye önünde direnen emekçi işe dönmek istiyor

Emek Servisi

İstanbul’da Şişli Belediyesi’ne ait iştirak olan Kent Yol’da çalışırken diğer işçilerle eşit haklara sahip olmak için dava açan ancak daha sonra işten çıkarılan Turan Aktaş, işe iadesini istiyor. Belediyeye açtığı işe iade davasını 2019’da kazanan Aktaş, mahkeme kararının dört yıldır uygulamadığını söyledi. Dönemin Belediye Başkanı Hayri İnönü ile görüştüklerini ve kendilerine dava açıp kazanmaları durumunda haklarını verecekleri konusunda anlaştıklarını belirten Aktaş, sendikası DİSK Genel-İş ile beraber kendi adına dava açtı.

Mahkemeden işe iade edilmesine yönelik karar çıktığını aktaran Aktaş, “Bütün davaları kazanmama rağmen kararlar uygulanmıyor. İş bulamıyorum, iş bulamadığım için emekli de olamıyorum. 1200 gün daha çalışmam lazım emekli olabilmem için ancak iş bulamıyorum. Yüzlerce gündür direniyoruz, eylemler yapıyoruz. Eylemlerim nedeniyle gözaltına alındım. Ben sadece eşit işe eşit ücret istemiştim. İşten atılmam için hiçbir sebep yok, mahkeme kararları elimde. İşe dönene kadar eylemlerime devam edeceğim. Onlarca haciz var, beyin kanaması geçiren eşim çalışmak zorunda kalıyor” dedi.