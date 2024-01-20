Belediye parayı X’e basacak

Mustafa BİLDİRCİN

AKP’li Mehmet Hilmi Güler idaresindeki Ordu Büyükşehir Belediyesi, “Kutlama Mesajı, Etkinlik Ve Açılışlara Ait Spot Ve Görsellerin Yayınlatılması İşi” ihalesi düzenledi. 2 Ocak’ta düzenlenen ihale kapsamında dini ve milli bayramlar ile özel günlere ait kutlama mesajlarının radyo, televizyon ve “Haber içerikli yayınlar yapan” sosyal medya sayfalarında yayınlatılacağı belirtildi. Belediye, ihale yoluyla alacağı hizmet alımı için 5 milyon 814 bin 699 TL harcama öngördü.

İhale, Ordu Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi. İhaledeki geçerli teklif sayısının yalnızca bir olduğu öğrenildi.

Belediye ile ihaledeki tek geçerli teklifin sahibi Kareas Reklam Tanıtım Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında 17 Ocak’ta sözleşme imzalandı. Sözleşmenin bedelinin 5 milyon 661 bin TL olduğu bildirildi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI

İhale kapsamında alınacak hizmet alımına yönelik detaylara ihale dokümanında da yer verildi. Bu kapsamda, 2024 yılı içindeki dini ve milli bayramlar ile belediye tarafından düzenlenecek etkinliklerin radyo ve televizyonlar ile sosyal medya mecralarından yayınlatılacağı kaydedildi. Belediye ile 5,6 milyon TL’lik anlaşma yapan şirketin, kutlama mesajlarının yayınlanması için dört yerel televizyon, altı internet televizyonu 11 radyo kanalı ve 50 sosyal medya haber sayfası belirleyeceği ifade edildi.