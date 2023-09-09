Belediye, Taksim 360’taki dairelerini satışa çıkardı

Haber Merkezi

AKP’li Beyoğlu Belediyesi, kentsel yenileme projesi olan Taksim 360 Projesi’nin de arasında yer aldığı 37 taşınmazı satışa çıkardı.

Halk TV’nin haberine göre; Beyoğlu Belediye Meclisi toplantısında Tarlabaşı’nda bulunan Taksim 360 Projesi’nde 14, Örnektepe’de 13 daire ve 10 ayrı mülk olmak üzere 37 taşınmazın satılmasını görüştü. Komisyon, olumlu görüş verdikten sonra satış teklifi belediye meclisine sunuldu.

Belediye, taşınmaz satışlarıyla birlikte 2023 yılında üçüncü kez bütçe açığını kapatmak için satış yolunu seçti. Belediyenin Taksim 360 Projesi’nde 14 dairesi bulunuyor.

CHP Beyoğlu Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi Süleyman Solmaz konuya ilişkin çifte standart uygulandığını savunarak "Tarlabaşı’ndaki konutların metrekaresi 10 bin lira. Belediye satış kararı çıkarıyor. Oysa İBB’nin mülk sahibi olduğu Gaziosmanpaşa Venezia için ‘Bunlar sosyal konut, burada kentsel dönüşüm talebi olanlara tahsis edin’ diyor. Böyle bir çifte standart var" dedi. Gazete Pencere’ye konuşan Solmaz, kentsel yenileme projesi olan Taksim 360’ın Çalık Holding’e devredildiği sırada belediyenin de pay aldığını aktardı. Belediyenin kendi payını satışa çıkardığını aktaran Solmaz, “Orası özel mülktü, belediye kentsel yenileme alanı ilan etti. Proje gelir ortaklığı kapsamında Çalık Holding’e devretti, devrederken de kendisine bir pay aldı. Kendi payına düşen daireleri satıyor. Şu anda 14’ünü satıyor, ama aslında payına düşen daha fazla daire var” dedi.