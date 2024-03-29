Belediye verileri Bakan’ı doğrulamıyor

Veriler, “ABB’nin prim borcu son beş yılda 20 katına çıktı” diyen Bakan Işıkhan’ı doğrulamadı. ABB kaynakları, Bakan’ın siyasi kaygıyla hareket ettiğini savundu.

Mustafa BİLDİRCİN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın, “SGK'ye en borçlu beş belediyenin tamamı CHP'li belediyelerdir” sözü tartışma yarattı. Bakan Işıkhan’ın sözleri, ‘AKP’nin seçim çalışmaları için bakanları sahaya sürmesi’ eleştirileri ışığında değerlendirildi. SGK’nin belediyelerin prim borçlarına yönelik verileri ise Bakan Işıkhan’ın sözlerinin gerçeği yansıtmadığını gözler önüne serdi.

Bakan Işıkhan, Keçiören AKP Seçim Koordinasyon Merkezi’ne 26 Mart’ta gerçekleştirdiği ziyarette, tepki çeken sözlere imza attı. SGK’ye en borçlu beş belediyenin CHP’li belediyelerden oluştuğunu savunan Işılhan, “Ankara Büyükşehir Belediyesi iflas bayrağını çekmiş vaziyette. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer CHP'li belediyeler de aynı durumda” dedi.

BORCUN ÇOĞU AKP’DE

Işıkhan’ın sözlerinin ardından gözler, SGK’nin verilerine çevrildi. 2022 yılı itibarıyla SGK’ye prim borcu bulunan 30 büyükşehir belediyesinden 15’inin AKP’li belediyeler olduğu belirlendi. Prim borçlu belediyelerden 11’inin CHP’li, birinin MHP’li, üçünün ise kayyum yönetimindeki belediyeler olduğu öğrenildi.

SGK’ye en fazla prim borcu bulunan ilk beş belediye ve borç tutarları şöyle sıralandı:

• Bursa Büyükşehir Belediyesi (AKP): 670 milyon 252 bin TL

• Adana Büyükşehir Belediyesi (CHP): 503 milyon 633 bin TL

• Sakarya Büyükşehir Belediyesi (AKP): 171 milyon 492 bin TL

• Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (CHP): 161 milyon 115 bin TL

• Ordu Büyükşehir Belediyesi (AKP): 137 milyon 994 bin TL

Ankara Büyükşehir Belediyesi kaynakları da Işıkhan’ın sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. ABB’nin ve bağlı idareleri ASKİ ve EGO’nun SGK’ye vadesi geçmiş hiçbir güncel borcunun bulunmadığını söyleyen yetkililer, bakanın yalnızca CHP’li belediyelerin SGK borçlarına ilişkin açıklamasının siyasi amacı olduğunu vurguladı.



